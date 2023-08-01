إصابة 22 شخصا بحالة تسمم فى حفل نجاح طالبتين بالثانوية العامة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج قبل قليل 22 شخصا من بينهم أطفال وكبار مصابين بحالة إعياء وألم بالبطن على إثر تناولهم "جاتوه" في حفل لطالبتين ناجحتين بالثانوية العام تم حجز المصابين بقسم الاستقبال وجار تقديم الإسعافات اللازمة لهم ووضعهم تحت الرعاية الطبية العاجلة.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مستشفى طهطا العام بوصول عدد كبير من الأشخاص يقيمون بناحية قرية شطورة إلى مصابين بحالة إعياء ومغص والم بالبطن على إثر تناولهم حلوى عبارة جاتوه من أحد المحلات بالقرية انتقلت القيادات الأمنية إلى المستشفى وجار متابعة الحالة الصحية للمصابين.

حيث تبين من الفحص وصول أسماء . ع . ع 27 سنة ، وأمال . م . ع 27 سنة ، و زياد . ك . ب 8 سنوات ، ومى . ك. ب 6 سنوات ،ونور . م . م 9 سنوات، ومحمد . ا . ب 8 سنوات ، و يوسف . ف . ب 4 سنوات ،وملك . ا . ب 12 سنة، وزياد . ع . م 11 سنة ،وداليا . م . أ 22 سنة ، وإسراء . ع . م18 سنة ، وهاجر. ع . س ،18 سنة وفريدة . ع . م 14 سنة، ونانسى . ع. م 21 سنة ، وشهندا ه . س 7 سنوات ، ومروان . ف . ب 7 سنوات، وشريف . م . أ 37 سنة ، وشيماء . ا . ع 15 سنة ، وزمزم . ع . م 5 سنوات، ويارا . ع . م 8 سنوات، وهدى . م . ع 35 سنة.

انتقل إلى مستشفى طهطا العام نائب مدير الأمن لقطاع الشمال وضباط وحدتى مباحث مركز شرطة طهطا وقسم طها وتم التصريح بالخروج لعدد 9 مثابين بعد تخسن حالتهم الصحة ومازال هناك 14 حالة تحت الملاحظة الطبية بقسم الأطفال يتلقون العلاج اللازم وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة