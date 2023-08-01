اليوم السابع
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إصابة 12 شخصا فى حوادث متفرقة بالمنيا

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 02:51 م
إصابة 12 شخصا فى حوادث متفرقة بالمنيا إسعاف -أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 12 شخصا فى 4 حوادث متفرقة بمحافظة المنيا، وتحرر عنها المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إصابة 12 شخصا في 4 حوادث متفرقة، وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحوادث السرعة الزائدة، حيث أصيب 8 أشخاص يقيمون بمركز ملوي فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج كما أصيب 4 أشخاص آخرين فى 3 حوادث متفرقه بنطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفيات للعلاج والتحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة.

مديرية الامن

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ادارة المرور

اخبار المنيا

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