إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بجهينة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق عقب انفجار الإطار الخلفى الأيمن للسيارة نتج عن الحادث إصابة شخصين، وتم نقلهما للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بانقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص " قيادة المدعو خلف م ع ع 38 سنة سائق ويقيم دائرة مركز العسيرات إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدي لإنقلابهاعلي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة " بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه ما بعد الارتجاج " ومحمد ج ع ا 33 سنة عامل " بإشتباه كسر بالعمود الفقري " ويقيم بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات من مستقلي السيارة وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي افاد قائد السيارة والمصاب بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.