إسبانيا تعتقل زعيم العصابة الإجرامية الاكثر وحشية وعنفا فى أمريكا اللاتينية

فاطمة شوقى

ألقت الشرطة الإسبانية القبض فى مدريد على زعيم عصابة لوس زيتاس، العصابة الإجرامية الأكثر عنفا ووحشية فى أمريكا اللاتينية، وهو ممثل العصابة فى أوروبا، ويبلغ من العمر 54 عامًا، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقاله خلال تدخل لمنع تأسيس هذه المنظمة الإجرامية فى إسبانيا، وبحسب التقارير، فإن هذا الرجل "وزع" على "الأشخاص الذين يثق بهم فى جميع أنحاء التراب الوطني وفي أوروبا، وتحديداً في هولندا"، التى يعد ميناء روتردام فيها أحد البوابات الرئيسية للمخدرات فى أوروبا.

فى العملية، التى نُفذت بالتعاون مع الشرطة الوطنية الكولومبية والمكتب الأمريكى لتحقيقات الأمن الداخلى (HSI)، تم أيضًا اعتقال أربعة أشخاص آخرين.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 400 كيلوجرام من الكوكايين، و220 ألف يورو نقدًا، وعشرة هواتف ووثائق ذات فائدة، ومن بين المعتقلين الخمسة أيضا تاجر مخدرات كولومبى مزعوم يُدعى "إل ريبتيدو" - وهو شقيق ثلاثى - "معروف جيدا فى عالم تهريب المخدرات"، وفقا للشرطة الإسبانية.

هذه هى العملية الثانية للشرطة ضد مستوطنة لوس زيتاس فى إسبانيا بعد اعتقال خوان مانويل مونيوز لويفانو ، الملقب بـ "مونو مونيوز"، فى مارس 2016، فى مدريد أيضًا.