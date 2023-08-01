اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 10:43 ص
أكرم القصاص

الرئيسية حوادث

إحالة عامل للجنايات بتهمة إشعال النار فى باب شقة سيدة بالأميرية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 10:19 ص
إحالة عامل للجنايات بتهمة إشعال النار فى باب شقة سيدة بالأميرية حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الأميرية إحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة إشعال النار فى باب شقة جارته انتقاما منها لرفضها خطبة نجلتها. 

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها وجود آثار حريق فى باب الشقة محل سكنها "دون تلفيات أو إصابات"، واتهمت (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما لسابقة رفضها خطبته لنجلتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب باستخدام قداحة ومادة قابلة للاشتعال.

 


اخبار الحوادث

الأميرية

عقوبة وضع النار

جنايات القاهرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة