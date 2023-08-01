إحالة عامل للجنايات بتهمة إشعال النار فى باب شقة سيدة بالأميرية

قررت نيابة الأميرية إحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة إشعال النار فى باب شقة جارته انتقاما منها لرفضها خطبة نجلتها.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها وجود آثار حريق فى باب الشقة محل سكنها "دون تلفيات أو إصابات"، واتهمت (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما لسابقة رفضها خطبته لنجلتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب باستخدام قداحة ومادة قابلة للاشتعال.