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أميك: بيع 731 أتوبيسا خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى 2023

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 12:00 ص
أميك: بيع 731 أتوبيسا خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى 2023 صورة ارشيفية للسيارات
كتبت: أماني سمير

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قال تقرير "أميك"، لمجلس معلومات سوق السيارات «الأميك»، أ ن مبيعات الأتوبيسات في مصر سجلت بيع نحو 731 أتوبيساً خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري 2023 ،  مقابل 2.6 ألف أتوبيس خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 .

وعن مبيعات الأتوبيسات "المجمعة محلياً" فقد سجلت بيع حوالي 2.6 ألف أتوبيس خلال مايو 2023 ، مقابل 4.8 ألف أتوبيس لنفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع بلغت  46.4 .

وسجلت مبيعات قطاع «الأتوبيسات» فى السوق المصرى خلال فترة المقارنة السابق ذكرها، تراجعاً بنسبة بلغت نحو 72.3%على الأقل.


مبيعات الاتوبيسات

اميك2023

أماني سمير

الاتوبيسات المصرية



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