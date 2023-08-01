أميك: بيع 731 أتوبيسا خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى 2023

كتبت: أماني سمير

قال تقرير "أميك"، لمجلس معلومات سوق السيارات «الأميك»، أ ن مبيعات الأتوبيسات في مصر سجلت بيع نحو 731 أتوبيساً خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري 2023 ، مقابل 2.6 ألف أتوبيس خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 .

وعن مبيعات الأتوبيسات "المجمعة محلياً" فقد سجلت بيع حوالي 2.6 ألف أتوبيس خلال مايو 2023 ، مقابل 4.8 ألف أتوبيس لنفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع بلغت 46.4 .

وسجلت مبيعات قطاع «الأتوبيسات» فى السوق المصرى خلال فترة المقارنة السابق ذكرها، تراجعاً بنسبة بلغت نحو 72.3%على الأقل.