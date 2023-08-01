أفضل 5 تمارين لإنقاص الوزن بسرعة

كتبت إيناس البنا

تعتبر التمارين من أكثر الطرق شيوعًا التى يستخدمها الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن الزائد، إلى جانب اتباع نظام غذائى، عند ممارسة الرياضة يحرق جسمك السعرات الحرارية بأقصى مستوى، وهو أمر مهم لفقدان الوزن، لا تساعد التمارين المنتظمة فى إنقاص الوزن فحسب، بل تمنع أيضًا ظهور الاضطرابات الصحية المزمنة.

وفيما يلى حسب موقع healthsite 5 تمارين يمكنك القيام بها لضمان فقدان الوزن بسرعة، ومع ذلك، قبل بدء الرحلة، يجب أن تفهم أولاً فكرة فقدان الوزن، التمرين هو نشاط رئيسى يمكن أن يساعد فى إنقاص الوزن، ومع ذلك من أجل إنقاص الوزن يجب عليك أيضًا التأكد من اتباع نظام غذائى صحى، والحصول على قسط كافٍ من النوم (حتى يتمكن جسمك من التعافى من فقدان العضلات)، والامتناع عن الكحول، والتدخين.

تمارين لفقد الكيلوجرامات

المشى

يمكن أن يوفر المشى بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل الكثير من الفوائد الصحية، أحدها فقدان الوزن، إنها طريقة عملية وبسيطة للمتمرنين الجدد للبدء دون الشعور بالإرهاق أو الاضطرار إلى شراء المعدات، بالإضافة إلى ذلك نظرًا لأنه تمرين أقل تأثيرًا، فإن مفاصلك ليست مرهقة.

الركض أو الجرى

الجري والركض من التمارين الممتازة لفقدان الوزن. غالبًا ما تكون سرعة الجري ما بين 4-6 ميل في الساعة (6.4-9.7 كم / ساعة).

ركوب الدراجات

يعد ركوب الدراجات من التمارين المفضلة التي تعزز اللياقة ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، يعد ركوب الدراجات عادةً تمرينًا خارجيًا، على الرغم من أن الدراجات الثابتة شائعة في الصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية.

السباحة

الطريقة الرائعة للتخلص من الوزن الزائد هى السباحة، وتشير الدراسات إلى أن السباحة لمدة 30 دقيقة يمكن أن تحرق نحو 216 سعرة حرارية لشخص يزن 70 كجم.

اليوجا

اليوجا هي شكل محبوب من التمارين لتخفيف التوتر، وعلى الرغم من أنه لا يُنظر إلى اليوجا عادةً على أنه تمرين لإنقاص الوزن، إلا أنه يحرق كمية مناسبة من السعرات الحرارية وله العديد من المزايا الأخرى التى يمكن أن تساعد فى إنقاص الوزن.