أخبار مصر.. المرحلة الأولى للتنسيق.. علمى علوم 362 درجة والهندسية 342 والأدبى 289.5

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قرار وزارة التعليم العالى فتح موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية سجل 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% بإجمالى عدد طلاب 15013 وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% بإجمالى عدد طلاب 74923، ويبلغ إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من جميع الشعب 112240 طالبا.

الرئيس السيسى: الاهتمام بصحة المواطن المصرى أولوية قصوى للدولة



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يمثل أولوية قصوى للدولة، التي تعمل بأقصى جهد، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع، بما في ذلك مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية في العالم في مكافحة السرطان، لتصبح مركزاً عالمياً متطوراً لتشخيص وعلاج الأورام، فضلاً عن مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وكذا جهود تطوير إدارة المعامل المركزية، بالإضافة إلى إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتعزيز دور معهد القلب القومي باعتباره واحداً من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، وكذلك جهود وزارة الصحة في توفير أسرّة الرعايات المركزة وزيادة عددها على مستوى جميع المحافظات.

طقس غد شديد الحرارة بأغلب الأنحاء وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غد ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح فى بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غد الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

تبدأ 19 أغسطس.. "التعليم" تعلن جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة



اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.

كما تقرر فتح باب التقديم للطلاب المتضررين من درجاتهم عن طريق فتح باب التظلمات بداية من يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة أسبوعين، على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة ٢٠٠ جنيها.

ويتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الإطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

الحكومة تنفى تخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولى





كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولي، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيف الأحمال الكهربائية عن أي من الخدمات بمطار القاهرة الدولي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام عمل كافة الخدمات التي تلبي متطلبات العملاء ومقتضيات سير العمل بالمطارات المصرية، بشكل طبيعي على مدار اليوم، دون إيقافها أو تخفيض استهلاك الكهرباء خلال عملها، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

"الصحة": استثناء المستشفيات من خطط تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء



كشفت وزارة الصحة والسكان عن استثناء جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية من انقطاع الكهرباء تماما، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات بها مولدات احتياطية لتوفير الطاقة الكهربية للمستشفيات حال حدوث طوارئ وانقطاع للتيار الكهربى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المستشفيات مت المنشآت الحيوية التى تقدم خدمة للمواطن ويجب توفير الكهرباء بها على مدار الساعة مشيرا إلى أن المستشفيات العامة والمركزية وبنوك الدم والوحدات الصحية والمعامل المركزية مستثناه من الانقطاعات الكهربية تماما.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع المنشآت الصحية التى تقدم خدمة علاجية للمواطنين مزودة بمولدات لتوفير الطاقة حال الطوارئ وذلك لتأمين الحضانات والرعايات المركزة ومراكز التحاليل والأشعات خاصة مستشفيات الحميات حيث تحتاج غرف الاجهاد الحرارى إلى تشغيل التكييفات بشكل دائم لعلاج حالات الاجهاد الحرارى وضربات الشمس.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023 السبت المقبل



أصدرت وزارة التعليم العالى بيانا حول تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات قالت فيه في البداية أبعث بخالص التهنئة لكل بناتي وأبنائي والأسر المصرية علي ما حققه الطلاب الناجحون في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) لهذا العام 2023 من نجاح وتفوق ، والذين تم إعلان نتائجهم يوم الأحد الموافق 31/7/2023، وبهذه المناسبة فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :-

وسجل الحد الادنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر باجمالىً عدد الطلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أىً بنسبة 83.41% باجمالي عدد الطلاب 15013 وسجل الحد الادنى للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أىًبنسبة 70.61% باجمالى عدد طلاب 74923ويبلغ اجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من جميع الشعب 112240 طالبا.

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر يسجل 2160 جنيها للجرام عيار 21



ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية، حيث سجل 2160 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك وسط تداول محدود للغاية في سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2160 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851 جنيها.

عيار 24 يسجل 2469 جنيها.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.

مجلس الوزراء يدشن تطبيقا بالإنجليزية على الهواتف لعرض الأنشطة والقرارات



دَشَّن مجلس الوزراء تطبيقا باللغة الإنجليزية على الهواتف المحمولة؛ وذلك فى إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها فى شتى القطاعات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الخطوة تأتى استكمالًا للجهود المبذولة لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف شرائح المواطنين، والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية، بما يسهم فى نقل صورة واضحة ومتكاملة للعالم عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها، من مصادرها الرسمية المعتمدة.





فينيسيا الإيطالية فى خطر بعد وضعها على قائمة المدن المهددة بالانقراض



قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إن مدينة فينيسيا وبحيرتها مهددة بالانقراض ، واعتبر مركز اليونسكو للتراث ومشاريع التجديد والتغير المناخى التهديدات الرئيسية للمدينة الإيطالية ، لأنها تلحق الضرر بهياكل المبانى والمناطق الحضرية ، وتهين هويتهم الثقافية والاجتماعية.

واكدت اليونسكو أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة الايطالية لحماية مدينة البندقية وبحيرتها "غير كافية" و "يجب توسيعها" ، التي ستقترح وضعها على قائمة التراث المهددة بالانقراض.

وأضافت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن البندقية "تواجه خطرًا وتهديدات مؤكدة لها آثار ضارة على خصائصها الجوهرية".





قرعة كأس السوبر المصرى للأبطال منتصف سبتمبر فى القاهرة



تحتضن القاهرة قرعة السوبر المصرى للأبطال، منتصف سبتمبر المقبل، حيث أعلن خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة أن مجلس أبو ظبى الرياضى حرص على إجراء قرعة البطولة فى القاهرة.

وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة فى مصر عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال، وتقام فى أبو ظبى بالإمارات لمدة 4 مواسم متتالية، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدورى العام المصرى الممتاز.