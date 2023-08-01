أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 1-8-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 1-8-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر أغسطس، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجى إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.187 تريليون جنيه.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر أغسطس، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجى إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.187 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 799.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.34%، والعرب على 6.39%، واستحوذت المؤسسات على 30.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.38%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 250 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 229.1 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 7332 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 5267 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1351 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعروبة للسمسرة فى الأوراق المالية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفتسمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 1481 سهم، 282.9 ألف سهم، 250 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالى، وباعت إدارة شركتى البنك التجارى الدولى (مصر)، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 3500 سهم، 769.1 ألف سهم، على التوالى، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية 1584 سهما.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتى النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو عدد 1.4 مليون سهم، 750 سهم، على التوالى، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتى بيراميزا للفنادق والقرى السياحة-بيراميزا، والمشروعات الصناعية والهندسية 2541 سهم، 5.5 مليون سهم، على التوالي.

مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على التعاقد مع شركة ماتريكس لإدارة وتشغيل واستغلال الجزء المطور بالمنتزه السياحى (الميرلاند) لمدة 3 سنوات بحوالى 17.5 مليون جنيه بالإضافة لإيرادات الأنشطة والفاعليات الأخرى، ومن حيث المبدأ على العرض المقدم من إحدى شركات الاستثمار العقارى والسياحى للمشاركة فى تطوير منطقة إسكان متكامل الخدمات بمساحة حوالى 77.149 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة بشمال الحى العاشر والحى الحادى عشر مقابل نسبة من الإيرادات.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك مبيعات بلغت 24.2 مليار جنيه مقابل 18.4 مليار جنيه بنسبة نمو 31%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 11%.

وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 664.9 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2023 مقابل 551.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 21%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 87.8 مليون جنيه مقارنة مع 74.1 مليون جنيه بنسبة نمو 19%.

وحققت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، إيرادات النشاط بلغت 18.4 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2023 مقابل 15.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 21.71%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 13.8 مليون جنيه مقارنة مع 11.5 مليون جنيه بنسبة نمو 20.55%.