يعنى إيه ميزان المدفوعات Balance of payments اقتصاديا؟

كتب عبد الحليم سالم

ميزان المدفوعات بالإنجليزية Balance of payments والمعروف أيضًا بميزان المدفوعات الدولية واختصاراً B.O.P أوBop، بالنسبة لبلد ما هو سجل لجميع المعاملات الاقتصادية بين سكان البلد وبقية العالم في فترة معينة من الزمن (ربع سنة مثلًا).

تتم هذه المعاملات من قبل الأفراد والشركات والهيئات الحكومية، وبالتالي يشمل ميزان المدفوعات جميع المعاملات الخارجية المرئية وغير المرئية لبلد ما ، إنها مسألة هامة ينبغي دراستها، لا سيما في مجال الإدارة المالية الدولية، وذلك لعدة أسباب وفق المعلومات المتداولة وهو خلاصة للعمليات المالية التي تتمّ، خلال فترة معينة من الزمن، بين بلدٍ ما ومختلف البلدان الأجنبية.

وتاريخيا حتى أوائل القرن التاسع عشر، كانت التجارة الدولية منظمة بشدة وتمثل جزءًا صغيرًا نسبيًا مقارنة بالإنتاج الوطني. في العصور الوسطى، كانت التجارة الأوروبية تُنظم عادةً على مستوى البلديات لصالح الأمن للصناعة المحلية وللتجار الراسخين. (قد تسمح المعارض السنوية أحيانًا باستثناءات من اللوائح القياسية.)

وابتداءً من القرن السادس عشر، أصبحت المذهب التجاري النظرية الاقتصادية السائدة التي تؤثر على الحكام الأوروبيين. تم استبدال لوائح التجارة المحلية بقواعد وطنية تهدف إلى تسخير الناتج الاقتصادي للدول. تم تفضيل تدابير تعزيز الفائض التجاري (مثل التعريفات) بشكل عام.

كانت العقيدة السائدة للعصر التجاري هي الفكرة (التي فقدت مصداقيتها الآن) بأن تراكم العملات الأجنبية، أو المعادن الثمينة في ذلك الوقت، جعل البلدان أكثر ثراءً، وبالتالي فضلت البلدان تصدير سلعها الخاصة لتشغيل فائض ميزان المدفوعات. تسود وجهة النظر هذه في كنز إنجلترا من خلال التجارة الخارجية (1664) بواسطة توماس مون.

ظل النمو الاقتصادي عند مستويات منخفضة في العصر التجاري. لا يُعتبر متوسط الدخل الفردي العالمي قد ارتفع بشكل كبير في الثمانمائة عام الكاملة التي سبقت عام 1820، ويُقدر أنه زاد في المتوسط بأقل من 0.1٪ سنويًا بين 1700 و 1820.

مع مستويات منخفضة للغاية من التكامل المالي بين الدول ومع التجارة الدولية التي تشكل بشكل عام نسبة منخفضة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الفردية، كانت أزمات ميزان المدفوعات نادرة جدًا.