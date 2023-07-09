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وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع مركز توزيع صناديق أسئلة امتحانات الثانوية

الأحد، 09 يوليو 2023 08:34 ص
وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع مركز توزيع صناديق أسئلة امتحانات الثانوية وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد ويتابع مركز توزيع صناديق الأسئلة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد محمد عبد الله وكيل، وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، للمواد علم النفس والاجتماع، والجيولوجيا والعلوم البيئية، والتفاضل والتكامل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتابع انطلاق السيارات من المركز للجان الثانوية العامة، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى، مدير التعليم العام، ومسئولي مركز توزيع الأسئلة، وفريق العمل بمركز توزيع الأسئلة.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان، وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ ، وذلك لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية على مستوى محافظة كفر الشيخ فى الوقت المحدد.

وقدم وكيل الوزارة، رسالة شكر وتقدير لرجال الأمن البواسل، للتعاون المثمر والفعال والدور الإيجابي المميز في تأمين مركز الأسئلة وكذلك تأمين مقار لجان الامتحانات على مستوى محافظة كفر الشيخ.

 واطمأن وكيل الوزارة على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 76 لجنة، وعدد الطلاب بها 25 ألفا و99 طالبا وطالبة، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، مشددا على عدم السماح للطلاب والملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

,وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع مرك توزيع الأسئلة
,وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع مرك توزيع الأسئلة

 

اعضاء مركز توزيع الاسئلة
اعضاء مركز توزيع الاسئلة

 

جانب من متابعة وكيل الوزارة لمركز توزيع الأسئلة
جانب من متابعة وكيل الوزارة لمركز توزيع الأسئلة

 

مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة
مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

 

وكيل تعليم كفر الشيه يتابع توزيع الاسئلة
وكيل تعليم كفر الشيه يتابع توزيع الاسئلة

 

 

 

 

 


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