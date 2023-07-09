وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمدرسة قدرى أبوحسين في أخميم

سوهاج محمود مقبول

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، يرافقه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور ياسر محمود وكيل التعليم بتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز أخميم مدرسة قدرى أبو حسين الثانوية، وذلك فى إطار جولاته لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى الجارى.

وعلى جانبا أخرى ألتقى وزير التربية والتعليم بأولياء الأمور المتواجدين خارج اللجان فى انتظار أبنائهم ووجه لهم رسالة طمئنة حول انتظام سير عملية الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة لأبنائهم مؤكدا حرص الوزارة على منع كافة أشكال الغش حرصا على كجهود الطلاب والمتميزين والحصول على حقوقهم كاملة.

هذا وقد حرص الدكتور رضا حجازى واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فى مستهل زيارته للمحافظة، على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

كما اطمأن الوزير على تنفيذ كافة التعليمات الخاصة التى يتم تنفيذها والخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وأكد الوزير أن أى طالب سيتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعى يصرح بأنه قام بالغش داخل اللجنة أثناء الامتحان سيتم تصحيح أوراق اجابته فى لجنة خاصة، مشددا على أن الوزارة لديها كافة أدوات الرصد لمختلف الفيديوهات التى يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الدكتور رضا حجازى أن الطالب الذى يتم رصده من خلال فريق مكافحة الغش الاكترونى أثناء قيامه بالغش الالكترونى باستخدام الهاتف المحمول يتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فضلا عن فحص هاتفه المحمول وفى حال ثبوت اتصاله خلال وقت الامتحان بأحد المدرسين بأى وسيلة من الوسائل سواء عبر اتصال هاتفى أو عبر تطبيقات التواصل المختلفة سيتم تحويل المدرس للتحقيق أيضا.

وشدد الوزير على أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الاجراءات الحاسمة التى من شأنها التصدى للغش بكافة أشكاله لضمان انتظام سير الامتحانات.

ومن جانبه، رحب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بالدكتور رضا حجازى خلال زيارته للمحافظة، معربا عن خالص التوفيق والنجاح للدكتور رضا حجازى وكافة العاملين بمنظومة الامتحانات لجهودهم الكبيرة لضمان انتظام سير الامتحانات.

والجدير بالذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الاول بمحافظة سوهاج 29558 طالبًا، من بينهم 8101 طالب بالشعبة الأدبية، و19614 طالبا بالشعبة العلمية علوم، وعدد 1843 بالشعبة العلمية رياضيات، وذلك من خلال 70 لجنة سير على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة واحدة للطلاب المكفوفين ولجنة واحدة لطلاب مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.