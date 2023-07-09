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وزير التعليم: ضبط المسئولين عن تصوير امتحان التفاضل وتحويلهم للنيابة

الأحد، 09 يوليو 2023 12:09 م
وزير التعليم: ضبط المسئولين عن تصوير امتحان التفاضل وتحويلهم للنيابة الدكتور رضا حجازى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم ضبط المسئولين عن تصوير أسئلة امتحان مادة التفاضل والتكامل للثانوية العامة بجوار بلاعة، مشددا على أنه تم تحويلهم للنيابة.
 
وكانت صفحات أولياء الأمور تداولت صور لامتحان التفاضل للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان تم التقاطها بجوار بلاعة إحدى الحمامات داخل لجنة امتحانات.
 
 
وحددت الوزارة، مواصفات امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية مجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة علم النفس والاجتماع مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.
 
وأكدت الوزارة أن 70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير.

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