اليوم السابع
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الأحد، 09 يوليو 2023 08:49 م
أكرم القصاص
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وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يتابعان ملف الحفاظ على الأراضى الزراعية ووقف التعديات

الأحد، 09 يوليو 2023 08:29 م
وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يتابعان ملف الحفاظ على الأراضى الزراعية ووقف التعديات وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضى وزير التنمية المحلية بمقر وزارة التنمية المحلية
كتبت أسماء نصار

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التقى اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر وزارة التنمية المحلية بمدينة العلمين الجديدة.
 
وشهد اللقاء متابعة بعض الموضوعات والملفات المشتركة بين الوزارتين وفي مقدمتها ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها وكذلك آليات متابعة رفع كفاءة منافذ توزيع السلع الغذائية للمواطنين.  
 
تطرق اللقاء أيضا إلى متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وأجهزة مديريات الزراعة والتنمية المحلية في التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها في المهد وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية للتعامل الفوري مع أي محاولات للاعتداء على الرقعة الزراعية. 
 
الوزيران بحثا كذلك توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات سواء من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة من خلال مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا "وذلك لرفع كاهل الغلاء عن المواطنين في إطار مبادرة فخامة الرئيس السيسي معاً لمحاربة الغلاء وكذا مبادرات وزارة التنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار وجودة مناسبة وعلي رأسها مبادرة " سند الخير "  .
 
أكدا على استمرار التنسيق والتعاون لتذليل أي تحديات أو عقبات تواجه المشروعات والملفات التي تتعاون فيها الوزارتين بما يسهم في سرعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .
 
 

الزراعة

وزارة الزراعة

التنمية المحلية

منافذ الزراعة



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