اليوم السابع
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وزارة العمل: تحويل القائمة الـ130 من مستحقات الضمان الاجتماعي لـ32 عاملا مصريا

الأحد، 09 يوليو 2023 05:26 م
وزارة العمل: تحويل القائمة الـ130 من مستحقات الضمان الاجتماعي لـ32 عاملا مصريا حسن شحاتة وزير العمل
آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أكد تحويل القائمة الـ130 من مستحقات الضمان الاجتماعي لـ32 عاملاً مصرياً غادروا الأردن نهائيا، وذلك استكمالا لما تم تحويله سابقا.
 
وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير العمل تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد،أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة العمل، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.
 
وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.
 
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وزارة العمل

تحويل مستحاق عمالة

اخبار مصر

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي



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