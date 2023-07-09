وزارة الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 120 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

فى ضربة أمنية مؤثرة، نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه فى تهريب المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، وقدرت قيمتها المالية بحوالى 120 مليون جنيه.

جاء ذلك إدراكاً منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام- الأمن الوطنى) ومديريتى أمن (السويس - الإسماعيلية) إعتزام تشكيل عصابى شديد الخطورة تهريب كميات كبيرة من مخدر الهيدرو للاتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط عناصر التشكيل (عدد 6) .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 طن - مبلغ مالى).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(120,000٫000 مائة وعشرون مليون جنيه تقريباً).