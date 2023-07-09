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نظر إعادة محاكمة متهمين فى قضية "أحداث مجلس الوزراء" خلال ساعات

الأحد، 09 يوليو 2023 06:00 ص
نظر إعادة محاكمة متهمين فى قضية "أحداث مجلس الوزراء" خلال ساعات المستشار محمد حماد- أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الثانية إرهاب إعادة محاكمة متهمين سبق الحكم عليهما مع آخرين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
 
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
 
 

احداث مجلس الوزراء

الجنايات

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