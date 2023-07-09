اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحى بأبو النمرس والحوامدية

الأحد، 09 يوليو 2023 01:07 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحى بأبو النمرس والحوامدية نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحى
كتبت - مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمركز أبو النمرس ومدينة الحوامدية، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وتابع نائب المحافظ سير الأعمال والأداء بمشروعات محطة رفع الصرف الصحي بقرى ميت شماس والمنوات وميت قادوس وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي الحوامدية.
 
ووجه نائب المحافظ بالالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات الخدمة الفعلية في مواعيدها المقررة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
 
رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة الميدانية اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس، وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، والمهندسة مي صلاح الدين المشرف العام على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل شلبي مستشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الجيزة، والمهندس محمد عمران رئيس قطاع جنوب الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والمهندس محمد حسين مدير عام الصرف الصحي بأبو النمرس والحوامدية بشركة مياه الجيزة ومسؤولي شركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.
 
 
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحى بأبو النمرس والحوامدية (1)
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحى بأبو النمرس والحوامدية (1)

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحى بأبو النمرس والحوامدية (2)
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحى بأبو النمرس والحوامدية (2)

 


محافظ الجيزة

الجيزة

مشروعات الصرف الصحي بأبو النمرس

الحوامدية

توسعات محطة معالجة الصرف الصحي الحوامدية



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