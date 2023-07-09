اليوم السابع
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الأحد، 09 يوليو 2023 03:11 م
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مقتل 3 أشخاص إثر انفجار سيارة فى مدينة منبج شمالى سوريا

الأحد، 09 يوليو 2023 03:00 م
مقتل 3 أشخاص إثر انفجار سيارة فى مدينة منبج شمالى سوريا انفجار - أرشيفية
وكالات

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قتل 3 أشخاص إثر انفجار سيارة فى مدينة منبج شمالى سوريا، بحسب شبكة سكاى نيوز.

يذكرأن، أعلنت وزارة الإعلام السورية إلغاء اعتماد شبكة "بى بى سى" البريطانية في سوريا، بدعوى عدم التزامها بالمعايير المهنية.
 
وقالت الوزارة فى بيان لها على موقعها الإلكترونى أن قناة "بي بي سي" "تعمدت منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا من وقت لآخر، تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري".
 
وأضاف البيان أنه "رغم تنبيه القناة أكثر من مرة، إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية ومعادية لسوريا".
 
وتابعت فى البيان أنها "نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية، وإصرارها على تقديم تقارير مسيسة ومضللة للرأي العام، قررت وزارة الإعلام إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة في سوريا، وإلغاء اعتماد مراسل إذاعة "بي بي سي" في سوريا".

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