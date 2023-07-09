وأضافت السعفي - في تصريحات لها اليوم /الأحد/- أن درجات الحرارة تجاوزت أمس /السبت/ المعدلات العادية بأكثر من 10 درجات وتم تحطيم رقم قياسي في ولاية القيروان ( 48.4 درجة).



وأوضحت أن المعدلات العادية في شهر يوليو التي تم رصدها من قبل المعهد خلال الفترة من 1950 إلى 2022 من 23 إلى 33 درجة، أما خلال العام الحالي فتم تسجيل درجات حرارة تبدأ من 36.