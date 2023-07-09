معاينة شقة اشتعل بها حريق وأسفر عن إصابة شخصين في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقة سكنية اشتعل بها حريق بمنطقة المريوطية، مما أسفر عن إصابة شخصين، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات.

كما استمع رجال المباحث لأقوال المصابين، ولم يشتبها في اندلاع الحريق جنائيا، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المريوطية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه، وتم السيطرة عليه، حيث أسفر عن إصابة شخصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.