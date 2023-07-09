مطران الكنيسة الأسقفية يكرم الدكتور شريف عاطف لحصوله على درجة الدكتوراه

كرم الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الدكتور شريف عاطف بمناسة حصوله على درجة الدكتوراه فى الفلسفة (PhD) من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يعتبر أول مدرس حاصل على درجة الدكتوراه، وكلير غايس لحصولها على جائزة رئيس أساقفة كانتربيري للتعليم.

وشكر رئيس الأساقفة القس الدكتور مايكل هورتن ضيوف الحفل والقس رياض قسيس رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت المعمدانية بلبنان.

وألقى الكنن الدكتور أشلي نول رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت الأسقفية كلمة تهنئة قال فيها: كل شخص منا هو عمل يد الله إذ ليس لدى أدنى شك أن الخريجين تعبوا وضحوا كثيرًا لأجل هذا اليوم، مختتمًا: لكنكم هنا اليوم لأن الله دعاكم وساعدكم حتى تصلوا لهذا اليوم.

وهنأ الدكتور القس رياض قسيس المدير الدولى لهيئة لانجهام ورئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت المعمدانية بلبنان قالًا: أصلى لكل الخريجين أن يكونوا أمناء حتى النهاية وأن يستمروا فى جهادكم فى الخدمة ويعيشوا للمسيح حتى النهاية.

وقال المطران كريكوركوسا مطران كنيسة الأرمن الكاثوليك: نحتاج جميعًا لنور المسيح الذي يظهر في في قلوبنا، لذلك أصلى لكل الخحريجيين اليوم أن يحدثوا بين كل الأمم عن مجد االله، مضيفًا: لأن الكرازة ليست بالكلام فقط ولكن بالأفعال والأعمال ومساعدة بعضنا البعض.

وأضاف المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية: التخرج بمثابة حجر أساس لننطلق من خلاله لخدمة المسيح والمؤمنين من حولنا، فما أكثر الوعاظ والمعلمين ,ولكننا نحتاج شهود للكلمة والرسالة.

فيما اختتم الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة للكنيسة الكاثوليك كلمات التهانى موجهًا كلماته للخريجين: يجب أن تكونوا مستعدين لخدمة المؤمنين، إذ يكرس الخادم حياته لأجل مساعدة كل من يحتاج للمساعدة فأنتم موكلين من الله للخدمة وسط الشعب.

تضمن الحفل مجموعة من القراءات الكتابية بمشاركة فريق التسبيح بالإضافة لتوزيع شهادات التخرج على الطلبة وصلاة خاصة من أجل الخريجين.

اختتم الحفل بفقرة للصلاة من أجل كلية اللاهوت الأسقفية ومن أجل مصر والعالم ومن أجل المرضى والحزانى.