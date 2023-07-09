اليوم السابع
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مصرع 6 أشخاص بسبب تحطم طائرة صغيرة فى لوس أنجلوس

الأحد، 09 يوليو 2023 10:44 ص
مصرع 6 أشخاص بسبب تحطم طائرة صغيرة فى لوس أنجلوس تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات

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قالت السلطات الأمريكية إن ستة كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم واحترقت فى منطقة مفتوحة قرب مطار على مشارف لوس أنجلوس، السبت.
 
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية في بيان إن الطائرة من طراز "سيسنا سي550" أقلعت من مدينة لاس فيجاس وتحطمت بالقرب من مطار (فرنش فالي) في مقاطعة ريفرسايد على بعد حوالي 137 كيلومتراً جنوبي لوس أنجلوس حوالي الساعة 04:15 صباحاً بالتوقيت المحلي.
 
وذكر إليوت سيمبسون وهو محقق طيران بمجلس سلامة النقل الوطني في إفادة صحفية أن الركاب والطيار الذين لقوا حتفهم جميعهم من البالغين.
 
وأضاف أن الطائرة الخاصة تحطمت على بعد 150 متراً تقريباً من مدرج مطار صغير بعدما حاولت الهبوط بمساعدة النظام الآلي بسبب أحوال جوية في المنطقة أدت إلى تعذر الرؤية.
 
وأشار إلى أن الظروف وقتها بدت أنها تفي بمعايير الحد الأدنى للهبوط في المطار.

تحطم طائرة

لوس أنجلوس

أمريكا

الولايات المتحدة



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