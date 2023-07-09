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مصرع 3 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة نقل برصيف الطريق فى زايد

الأحد، 09 يوليو 2023 03:42 م
مصرع 3 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة نقل برصيف الطريق فى زايد حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف الطريق الصحراوى بمنطقة الشيخ زايد، وتم نقلهم إلي المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف الطريق الصحراوى فى الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف، نتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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