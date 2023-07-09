مصرع شخصين فى حادثين منفصلين بالقليوبية

لقى شاب مصرعه غرقا فى بحر شبين بالقليوبية، كما لقى شاب آخر مصرعه صعقا بالكهرباء بمدينة شبين القناطر. حيث شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع شخص غرقا خلال الاستحمام في بحر شبين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها من قبل الطب الشرعي لمعرفة وتحديد سبب الوفاة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص غرق في بحر شبين القناطر دائرة المركز. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "ا ف م"، 19 سنة، عامل، كان ينقل طوب بناء لسطح أحد المنازل، وعقب انتهائه من العمل، توجه إلى بحر شبين للاستحمام من شدة الحر فلقي مصرعه غرقا، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر.

كما شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع شخص صعقه التيار الكهربائي، أثناء قيامه بإصلاح عطل بالكهرباء، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها من قبل الطب الشرعي لمعرفة وتحديد سبب الوفاة. تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص صعقه التيار الكهربائي في قرية الدير دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، بالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "ا ا ع"، 30 سنة، من إحدى قرى مركز شرطة طوخ، وتوجه إلى منزل أقارب زوجته بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وفي أثناء قيامه بإصلاح عطل في الكهرباء صعقه التيار، لقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.