مستشار محافظ الشرقية للزراعة يوضح كيفية مكافحة آفات القطن.. اعرف التفاصيل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كشف الدكتور محمد حجاب أستاذ قسم ديدان اللوز بمعهد بحوث وقاية النبات ومستشار محافظ الشرقية للزراعة، أن مكافحة آفات القطن لها قواعد وأصول وتتطلب فهما واعيا واستدلالا منطقيا لبعض المؤشرات التي تتيح اختيار التوقيت الأمثل لبدء الإجراءات بشكلها التقني السليم والمتعارف عليه طبقا للتوصيات الفنية للوصول لأفضل النتائج الممكنة وحماية الذهب الأبيض ومزارعيه من الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها.

وأضاف لـ" اليوم السابع" أن أهمية إلمام المزارعين بالقواعد قبل تنفيذ أي إجراء أو القيام بأي خطوة خاصة بالذهب الأبيض وعلى رأسها مبادىء "الحد الاقتصادي الحرج" والتي تفرض اختيار التوقيت الأمثل والتعداد الحشري الصحيح والمقلق الذي يستدعي تنفيذ إجراءات مكافحة آفات القطن حتى لا تأتي بنتائج عكسية تضر بالمحصول أكثر مما تفيد وأن استخدام المصائد المائية يؤدي الغرض المطلوب منه بنجاح في هذه الحالة حيث يتم الاستناد لعدد الحشرات التي يتم الإيقاع بها لاتخاذ قرار بدء إجراءات المكافحة لافتا إلى أن الحد الأدنى لاتخاذ هذه الخطوة هو اصطياد 8 فراشات في ثلاث ليال متتابعة.

وأشار حجاب أن عدد اللطع كمقياس لبدء إجراءات المكافحة في الأرض الشراقي والمروية يجب استخدام هذه التقنية عند تنفيذ معاملات المرور والفحص الدوري لـلأرض الشراقي وظهور 50 لطعة في المساحات التي لا تقل عن 50 فدان بمعدل لطعيتن للفدان الواحد ما يحتم البدء الفوري في تنفيذ إجراءات المكافحة وعدم التأخير فيها لتجنب زيادة نسبة الإصابات عن الحدود المقبولة.

وأوضح أن الحدود الحاكمة لبدء إجراءات مكافحة الآفات ترتفع في حالات الأرض المروية لتصل إلى 100 لطعة في وحدة مساحة المحددة سلفا والتي لا تقل عن 25 فدان وذلك ضمن بروتوكول مكافحة ديدان أوراق ولوز القطن.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن الوزارة مهتمة بالمحاصيل الصيفية وعلى رأسها محصول القطن حيث تم زراعة 32 ألفا 876 فدانا موزعة على مراكز المحافظة وتقوم مديرية الزراعة ممثلة فى قسم الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس أشرف الدمرداش مدير عام الارشاد الزراعى بالتنسيق مع معهد بحوث القطن بالشرقية يتم عقد ندوات مكثفة منذ بداية الزراعة وتستمر حتى جنى المحصول.

وينتشر أساتذة معهد بحوث القطن مع مهندسين المديرية بربوع المحافظة وعقد لقاءات مع المزارعين بالحقول وشرح كل مايخص محصول القطن منذ الزراعة وحتى الحصاد مع فتح حوار موسع مع المزارعين والرد على كل اسئلتهم وتوضيح كافة شئ بالحقول بشكل عملى.