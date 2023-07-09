مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع خلال أسبوع 572 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن

أحمد علوى

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو ، من انتزاع 572 لغمًا زرعتها جماعة الحوثيين في مختلف مناطق اليمن، منها 104 ألغام مضادة للدبابات، و468 ذخيرة غير منفجرة.