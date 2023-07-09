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محافظ سوهاج يستقبل وزير التربية والتعليم لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية

الأحد، 09 يوليو 2023 08:36 ص
محافظ سوهاج يستقبل وزير التربية والتعليم لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية وزير التعليم يصل سوهاج
سوهاج ـ محمود مقبول

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استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، بديوان عام المحافظة، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023 الدور الأول، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج.
 
وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم حرصه الشديد على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.
 
ومن جانبه، رحب محافظ سوهاج بزيارة الوزير للمحافظة، مؤكدا أن المحافظة تحرص على انتظام سير الامتحانات بسلام، وتوافر كل التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، لافتا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمحافظة، و الغرفة المركزية بالوزارة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.
 
وزير التعليم يصل سوهاج (1)
وزير التعليم يصل سوهاج 

وزير التعليم يصل سوهاج (2)
وزير التعليم يصل سوهاج 

وزير التعليم يصل سوهاج (3)
وزير التعليم يصل سوهاج 

وزير التعليم يصل سوهاج (4)
وزير التعليم يصل سوهاج 

 


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