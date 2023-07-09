محافظة الإسكندرية تطرح شاطئ الهانوفيل للمزايدة العلنية.. اعرف التفاصيل

جلسة يوم الأثنين 10 /7 / 2023

1_عملية حق استغلال شاطىء زهراء الهانوفيل "خدمة لمن يطلبها" بنطاق حي العجمي_ مزايدة علنية عامة

- قيمة التأمين المؤقت 80 ألف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

جلسة يوم الأحد 16/ 7 / 2023

2_عملية إصلاح وتوريد وتركيب قطع الغيار اللازمة والمطلوبة لسيارات الأوناش التابعة لإدارة المرور_ مناقصة عامة

- قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه

_ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

جلسة يوم الأثنين 17/ 7 / 2023

3_عملية شراء زي موحد للعاملين بساحات ومواقف الانتظار التي تدار بمعرفة مشروع محطات الركاب والانتظار_ مناقصة عامة

- قيمة التأمين المؤقت 1800 جنيه

_ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات، من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.

_ للاستفسار رقم تليفون وفاكس/ 034234140

_ يمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

_ يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

ويسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات ،تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.