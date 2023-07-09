مايا مرسى تستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد وتستعرض جهود المجلس لتمكين المرأة

كتب محمود راغب

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، المهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى دعم وتمكين المرأة اقتصاديا في محافظات الصعيد.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة يولى اهتماما كبيراً منذ انشائه بملف التمكين الاقتصادى للمرأة، واستعرضت جهود المجلس في اطار محور التمكين الاقتصادي والذى يعد أحد المحاور الرئيسية التى يعمل عليها المجلس ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، موضحة أن برامج المجلس تهتم بتنمية مهارات المرأة وبناء القدرات البشرية كخطوة أولى لتسهيل وضمان دخول المرأة في سوق العمل وإيجاد الفرص الملائمة لها وتوفير الدخل ، كما يسعى المجلس إلى تطوير قدرات السيدات في كافة المجالات بما في ذلك قدرتهن على إدارة المشاريع وتنمية مهاراتهن الريادية، وتثقيفهن ماليا، ومحاولة مساعدتهن في تخطي العقبات التي تواجه مشاريعهن ، كما تحدثت عن جهود المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأعرب المهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن سعادته بالتعاون مع المجلس، موضحا أن هيئة تنمية الصعيد تهدف إلى تعزيز التعاون بين المجلس لتمكين المرأة اقتصاديا عن طريق توفير فرص عمل لها بمجمعات الصناعات الحرفية التابعة للهيئة والموجودة بمحافظات (أسوان والأقصر والمنيا وأسيوط وبني سويف وسوهاج وقنا).