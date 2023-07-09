لصحة الخلايا والأنسجة.. 7 أطعمة غنية بالكبريت ضفها لنظامك الغذائي

كتبت ميرفت رشاد

يشكل تضمين الأطعمة الغنية بالكبريت في نظامك الغذائي اليومي خطوة ملحوظة نحو إعداد جسمك للعمل بشكل جيد، الكبريت هو معدن تحتاجه أجسامنا يوميًا للحفاظ على صحة الخلايا والأنسجة، وإليك بعض الأطعمة الغنية بالكبريت وأفضل الفوائد الصحية التي يمكنك جنيها من خلال جعل هذه الأطعمة جزءًا من نظامك الغذائي اليومي، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

الأطعمة الغنية بالكبريت وفوائدها الصحية

1. البصل والثوم

يعتبر البصل والثوم والكراث مصدرًا غنيًا للكبريت، تأتي هذه الأطعمة معبأة بكميات ملحوظة من الأليسين والألين وكبريتيد الديليل ومركبات نباتية أخرى في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وتلف الخلايا ومشاكل القلب والتهاب المفاصل واضطرابات الجلد ، قد يقلل الطهي من مستويات الأليسين في الثوم ، وبالتالي فإن تضمين الثوم الخام المهروس في وجباتك يجعل طريقة أفضل لجني الفوائد القصوى للخضروات المتواضعة اللذيذة.

2. الخضراوات الصليبية

الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب واللفت تأتي غنية بمركب الكبريت ، أي سلفورافان ، تأتي هذه الخضار الورقية الخضراء مليئة بمركبات نباتية صحية ومغذيات مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي لا توفر فقط التغذية التي يحتاجها جسمك بشدة ولكنها تساعد أيضًا في تقليل فرصك في المعاناة من مجموعة متنوعة من الأمراض والحساسية.

3 البيض

يصنع البيض طعامًا فائقًا آخر غني بالميثيونين - الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن المحتوية على الكبريت ، يأتي البيض مليئًا بفيتامينات ب المعقدة ، والريبوفلافين ، وفيتامين أ ، وفيتامين د ، وفيتامين ب 12 ، وما إلى ذلك ، والتي يحتاجها جسمك يوميًا لإجراء العديد من عمليات التمثيل الغذائي. وبالتالي ، فإن تضمين البيض في نظامك الغذائي قد يساعدك على الحفاظ على لياقتك ونشاطك.

4. المأكولات البحرية

تمتلئ الأسماك الدهنية والمحار أيضًا بميثيونين الأحماض الأمينية المحتوية على الكبريت ، مما يجعلها إضافة رائعة لطبق المأكولات البحرية، بصرف النظر عن الكميات العالية من الكبريت ، تأتي هذه الأطعمة أيضًا معبأة بأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الزنك التي تلعب العديد من الوظائف في إجراء التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجسم.

5. البقوليات

فول الصويا والعدس والفاصوليا السوداء والبازلاء غنية بالأحماض الأمينية المحتوية على الكبريت. بصرف النظر عن تجديد جسمك بالأحماض الأمينية المحتوية على الكبريت ، فإن البقوليات تشكل مخزونًا من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل البروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والزنك والألياف الغذائية.

يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم والدهون لدى مرضى السكري ، قد يساعد تناول البقوليات والفاصوليا الغنية بالكبريت باعتدال في السيطرة على الكوليسترول وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

6. المكسرات والبذور

يعد البقوليات والمكسرات والبذور أضف إلى قائمة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكبريت، يُقال إن المكسرات البرازيلية هي أعلى المكسرات المحتوية على الكبريت ، وقد توفر حصة واحدة من المكسرات البرازيلية حوالي 44٪ من الميثيونين و 30٪ من السيستين، على الرغم من أن هذه المكسرات تشكل مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم والزنك والكبريت ، إلا أنه يجب عليك التأكد من تناولها باعتدال لأن استهلاك الكثير منها يمكن أن يضعك في الحد الأقصى من المدخول اليومي من معدن السيلينيوم

7. الحليب والجبن

يحتوي الحليب بسهولة على السيستين والميثيونين بكميات أقل نسبيًا، ومن المثير للاهتمام أن كمية الأحماض الأمينية الكبريتية تزداد عندما يتم تخمير الحليب لإنتاج الجبن، يقال إن البكتيريا المشاركة في عملية صنع الجبن تعمل على تحسين كميات الكبريت في الحليب ،من المعروف أن فيتامين د والكالسيوم يحسنان كثافة المعادن في العظام ، مما يجعلهما أقوى ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام وغيرها من المشاكل المتعلقة بالعظام.