كيف يؤثر شرب الماء على مستويات حمض اليوريك والوقاية من النقرس؟

كتبت فاطمة خليل

يلعب الماء دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا بشكل عام وأحد المجالات التي يكون تأثيرها فيها مهمًا بشكل خاص هو تنظيم مستويات حمض اليوريك في الجسم. حمض اليوريك هو أحد منتجات النفايات الطبيعية التي تتكون عندما يكسر الجسم البيورينات ، وهي مركبات موجودة في بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن يؤدي حمض اليوريك الزائد إلى حالات مثل

النقرس وحصى الكلى في هذا التقرير نتعرف على كيف يؤثر تناول الماء الكافي على مستويات حمض اليوريك بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل صحيح في تخفيف حمض اليوريك وتعزيز إفرازه عن طريق البول. يضمن تناول كميات كبيرة من الماء أن الكلى تعمل على النحو الأمثل ، وتزيل بفاعلية الفضلات مثل حمض اليوريك من الجسم.