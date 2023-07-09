كيفية الاستفادة من مبادرة كلنا واحد للحصول على سلع مخفضة.. فيديو

كتب ــ كريم صبحي

قدم تليفزيون اليوم السابع حلقة جديدة من برنامج خدماتي، من تقديم محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث، شرح خلالها كيفية الاستفادة من مبادرة كلنا واحد، حيث تواصل وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالى 1364 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بـ5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية".

وتواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.