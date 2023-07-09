فقدان 9 أشخاص جراء انهيار أرضى وسط الصين

وكالات

أعلنت وزارة الطوارئ الصينية اليوم الأحد فقدان 9 أشخاص جراء انهيار أرضى وقع فى مدينة ييتشانج بمقاطعة هوبى وسط البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

ووقع انهيار أرضى يبلغ حجمه نحو 500 ألف متر مكعب في الساعة 16:00 تقريبا من أمس السبت (بالتوقيت المحلي) في ساحة بناء للطريق السريع في أراضي قرية يويشانج.

وحتى الساعة 23:00 من مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلى) تمكن رجال الإنقاذ من انتشال 5 أشخاص من تحت الأنقاض. كما تم إجلاء 17 شخصا من 8 منازل.

ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ فى مكان الحادث مستمرة حتى الآن.