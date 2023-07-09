اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فقدان 9 أشخاص جراء انهيار أرضى وسط الصين

الأحد، 09 يوليو 2023 09:34 ص
فقدان 9 أشخاص جراء انهيار أرضى وسط الصين انهيار أرضى
وكالات

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أعلنت وزارة الطوارئ الصينية اليوم الأحد فقدان 9 أشخاص جراء انهيار أرضى وقع فى مدينة ييتشانج بمقاطعة هوبى وسط البلاد، بحسب "روسيا اليوم".
 
ووقع انهيار أرضى يبلغ حجمه نحو 500 ألف متر مكعب في الساعة 16:00 تقريبا من أمس السبت (بالتوقيت المحلي) في ساحة بناء للطريق السريع في أراضي قرية يويشانج.
 
وحتى الساعة 23:00 من مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلى) تمكن رجال الإنقاذ من انتشال 5 أشخاص من تحت الأنقاض. كما تم إجلاء 17 شخصا من 8 منازل.
 
ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ فى مكان الحادث مستمرة حتى الآن.

انهيار أرضى

الصين

بكين

ييتشانج



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