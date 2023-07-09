غانا تعتزم بناء 1000 محطة لشحن السيارات الكهربائية في غضون 5 سنوات

كشف وزير مالية غانا، محمد أمين آدم، أن بلاده تخطط لبناء 1000 محطة لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشار الوزير آدم، وفقا لما نقلت صحف محلية، أن الهدف من هذا المشروع هو إعادة التغيير التدريجي لأسطول السيارات الوطني وتهيئته ليتماشى مع وسائل النقل النظيف الحالية.

وأضاف أن خطة التحول في مجال النقل تعد أحد المعالم البارزة للإطار الوطني للتحول الأخضر في مجال الطاقة بحلول عام 2070 والتي تتطلب استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار أمريكي وفقا لتقديرات الحكومة.

وقال: "لا يمكننا الانتظار بينما يقوم العالم بالفعل بتطوير ودمج التكنولوجيات الجديدة. وإذا لم نستعد فسيتعين علينا إعادة تعديل المركبات والتي عادة ما تكون لها عواقب وخيمة".

تجدر الإشارة إلى أن غانا تضم بالفعل العديد من مصانع تجميع السيارات ومن المتوقع أن يبدأ أصحاب العلامات التجارية لهذه المصانع في تجميع السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة. ومن شأن إقامة محطات شحن كهربائية أن تُسهل استخدام هذه المركبات وتقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي وبالتالي التلوث الناجم عنه.