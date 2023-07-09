اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 09 يوليو 2023 10:46 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى مستوطنون
أ ش أ

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اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، تركزت فى منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال فى محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسى الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

 

 


مستوطنون

القدس

فلسطين

المسجد الأقصى



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