اليوم السابع
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عرض مجسمات الإنجازات باحتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو فى بورسعيد.. صور

الأحد، 09 يوليو 2023 11:12 م
عرض مجسمات الإنجازات باحتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو فى بورسعيد.. صور مجسمات الإنجازات باحتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو
بورسعيد - محمد عزام

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام، وذلك بنادي المعارف، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تحت عنوان: "إنجازات الدولة المصرية من عام 2014 حتى تاريخه".
 
وتضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية وعرض فيديوهات ومعرضًا يضم مجسمات لعدد من إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات منذ عام 2014 حتى تاريخه.
 
وتضمنت مجسمات الإنجازات عدد من المشروعات الجديدة مثل: العاصمة الإدارية الجديدة، والتأمين الصحي الشامل، المتحف المصري الكبير، مسجد الفتاح العليم، مدينة العلمين، أنفاق 3 يوليو، مدينة سلام مصر، محطات تحلية مياه البحر، ومفاعل الضبعة النووي.
 
 
احد مشروعات الدولة
احد مشروعات الدولة

احدي المشروعات ببورسعيد
احدي المشروعات ببورسعيد

العارضين
العارضين

الفرقة المشاركة من الطلاب
الفرقة المشاركة من الطلاب

مجسم مشروع
مجسم مشروع

مشروعات فرعونية
مشروعات فرعونية

 


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