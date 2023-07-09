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ضوابط مجلس الدولة في أداء اليمين القانونية للمعينين الجدد بوظيفة مندوب مساعد

الأحد، 09 يوليو 2023 08:00 ص
ضوابط مجلس الدولة في أداء اليمين القانونية للمعينين الجدد بوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي

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وضعت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، ضوابط محددة للمعينين الجدد، في موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد، الاثنين الموافق 10/7/2023 دفعة 2020 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 206  لسنه 2023، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي. 
 
ضوابط الحـضـور:
- الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
- الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
- تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة.
- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
إجراءات استكمال التعيين، يتعين إتباع ما يلي:
 
أولا: تقديم المستندات والأوراق التالية:
 
-عدد 5 صورة شخصية حديثة (زي رسمي ، خلفية بيضاء سادة).
-عدد 3 صورة بطاقة الرقم القومي (وجهان – بحجمها الطبيعي).
-إقرار الذمة المالية ( من البريد).
-تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.
-أصل شهادة بالموقف من التجنيد.

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