ضبط لصوص الهواتف المحمولة والسيارات فى القاهرة

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية "، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية) حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة القسم ، وبحوزتهما (2 هاتف محمول مجهولين المصدر).

وفيما أقرا بعد مناقشتهما بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما، كما أقرا بأنهما وراء ارتكاب عدد (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة، كما تم بإرشادهما ضبط كل الهواتف المستولى عليها لدى عميليهما "سيئى النية" ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتهماهما بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلى) لقيامهما بسرقة أجزاء من سيارات من إحدى الورش الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل" وارتكابهما واقعة سرقة أخرى من داخل ورشة بدائرة قسم شرطة الوايلى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" أمكن ضبطه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة.