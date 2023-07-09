اليوم السابع
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ضبط المتهم بإصابة كلب ببندقية صيد رش بالقاهرة

الأحد، 09 يوليو 2023 08:31 م
ضبط المتهم بإصابة كلب ببندقية صيد رش بالقاهرة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الاشخاص بالتعدى على "كلب" وإصابته ببندقية صيد "رش" بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " مدعومًا بمقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على "كلب" بالطريق وإصابته بطلقة من بندقية صيد "رش" بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول.
 
 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل بجراج - مقيم بدائرة القسم) وعثر بحوزته على (بندقية صيد "رش" المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. كما تم نقل الكلب المصاب لإحدى المستشفيات البيطرية لتلقى العلاج اللازم.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

التعدى على كلب

اصابه كلب

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