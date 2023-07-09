"صحة المنوفية" تعقد دورة تدريبية للأطباء البشريين

المنوفية - محمود شاكر

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية اليوم، دورة تدريبية للأطباء البشريين العاملين بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية للمرحلة الأولى من تطبيق برنامج قلبك أمانة على رسم كهربية القلب.

وقام بالتدريب الدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية وإستشارى الباطنة والقلب، حيث قام بشرح فسيولوجيا وكهربية القلب وكيفية القراءة الدقيقة لأى تغيير فى وظائف القلب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الحالات المكتشفة بالأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وتقييم المخاطر القلبية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالارتقاء بمستوى مقدمى الخدمة الطبية وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة سهيلة غانم مدير عام الإدارة العامة للمناطق الطبية المتكاملة بالوزارة، وبرعاية الدكتور خالد جمال عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وإشراف الدكتورة ايمان زهران مدير إدارة الرعاية الاساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية.

الجدير بالذكر أن مديرية الصحة بالمنوفية طبقت برنامج قلبك امانة بعدد 20 وحدة ومركز صحى اعتبارا من فبراير 2023 بعد تدريب الأطباء البشريين والإشراف بالمديرية والإدارات عليه، ويتم قياس مؤشرات الأداء والمخاطر القلبية وإرسالها للوزارة شهريًا.

فى سياق متصل تم تسليم الوحدات العشرين أجهزة رسم قلب جديدة واجهزة سكر ومستلزمات وبانرات تعريفية للبرنامج مع توفير كافة المستلزمات الطبية والمنشورات التوضيحية للحملة، ويتم البدء بتفعيل رسم القلب عقب إنتهاء الدورة التدريبية.

جدير بالذكر أن حملة "قلبك أمانة" تأتى فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان التى تبذلها للإرتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير الرعاية الصحية للشعب المصرى، والتى تتم وفق رؤية مستقبلية تواكب ما تشهده الدولة من تطور فى جميع القطاعات، كما أن حملة "قلبك أمانة" تهدف إلى نشر الوعى والتثقيف الصحى عن مخاطر الأمراض القلبية والوعائية، وطرق الوقاية منها، وأهمية المتابعة الدورية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة "غير السارية"، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وعمل تقييم للمخاطر القلبية، مما يساعد فى الإكتشاف المبكر للحالات، والتدخل مبكرًا بهدف خفض معدلات الإصابة بهذه الأمراض مثل "الضغط، السكر، الأمراض الصدرية، أمراض الكلى"، وأيضًا السيطرة عليها وتأجيل ظهور المضاعفات أطول فترة ممكنة، مما يساهم فى خفض معدلات الوفاة الناجمة عنها.

كما يهدف البرنامج لنشر الوعى عن نمط الحياة الصحى والتوقف عن التدخين والتغذية الصحية والذى يساهم بدوره فى تقليل الإصابة بالأمراض والمضاعفات الناجمة عنها.