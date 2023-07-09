اليوم السابع
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"شئون الحرمين" تثرى تجربة الزوار بتاريخ الحرمين الشريفين عبر تقنية الواقع الافتراضى

الأحد، 09 يوليو 2023 12:00 ص
"شئون الحرمين" تثرى تجربة الزوار بتاريخ الحرمين الشريفين عبر تقنية الواقع الافتراضى الحرم المكى
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"شئون الحرمين" تثرى تجربة الزوار بتاريخ الحرمين الشريفين عبر المعرض الإثرائى وتقنية الواقع يقدم المعرض الإثرائى، الذى يقام فى بهو مكتبة الحرم المكى الشريف تجربة ثقافية وإثرائية مميزة وفريدة لضيوف الرحمن والزوار والمهتمين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه آلاف الزوار يتوافدون على المعرض منذ تدشينه لاستكشاف المعروضات المتنوعة عن الحرمين الشريفين والتعرف على إرثهما التاريخي، حيث يتضمن مجموعة عديدة من مقتنيات الحرمين الشريفين وعرض بعض الأفلام الوثائقية عن ماء زمزم المبارك وكسوة الكعبة المشرفة وبعضًا من مخطوطات مكتبة الحرم المكى الشريف النادرة وكتبها القديمة التى تعكس ثقافة وتاريخ السعودية فى خدمة الحرمين الشريفين.


من جانب آخر، أتاحت الإدارة العامة للمعارض الرقمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى تقنية الواقع الافتراضى عبر إتاحة فرصة التعرّف على ما يُقدم من معارض افتراضية بطريقة فريدة ومبتكرة إلى جانب الخدمات الجليلة والجهود العظيمة طوال العام فى الحرمين الشريفين والإثراء المعرفى والتاريخى لمعالم ومقتنيات وتاريخ الحرمين الشريفين.


وأوضح مدير المعارض الرقمية ريان المسعودى أن هذه التجربة تعدّ تحوّلًا نوعيًا فى عرض المعلومات الدينية والتاريخية بطريقة مبتكرة وحديثة تتماشى مع التقنيات الحديثة والتطورات العلمية والتقنية وتعد أيضا إضافة رائعة للخدمات التى يقدّمها المسجد الحرام للزوار وتمكّنهم من الاستمتاع بتجربة مميزة ومثرية.


الحرم المكى

المسجد النبوى

السعودية

الحرمين الشريفين



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