اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يوليو 2023 12:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زيلينسكى يعين قائدا جديدا للحرس الوطنى الأوكرانى

الأحد، 09 يوليو 2023 10:49 ص
زيلينسكى يعين قائدا جديدا للحرس الوطنى الأوكرانى زيلينسكى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 عين الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم الأحد، الضابط أولكسندر بيفنينكو، قائدا جديدا للحرس الوطنى الأوكراني.

وقال زيلينسكى - فى تصريحات له لدى عودته من تركيا، نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "من بيننا الآن بطل أوكرانيا أولكسندر بيفنينكو، جندى قوى فى الحرس الوطني، ضابط مقاتل، تميز فى المعارك ضد المحتلين الروس، لا سيما فى معارك باخموت. لقد عينت بطل أوكرانيا أولكسندر بيفنينكو بصفته قائدا للحرس الوطنى الأوكراني".


وتمنى الرئيس الأوكراني، لقائد الحرس الوطنى الجديد تحرير جميع الأراضى الأوكرانية وعودة جميع الأوكرانيين والنصر المنشود.

 

 


زيلينسكى

أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسية الأوكراي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة