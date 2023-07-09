زيلينسكى يعين قائدا جديدا للحرس الوطنى الأوكرانى

أ ش أ

عين الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم الأحد، الضابط أولكسندر بيفنينكو، قائدا جديدا للحرس الوطنى الأوكراني.

وقال زيلينسكى - فى تصريحات له لدى عودته من تركيا، نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "من بيننا الآن بطل أوكرانيا أولكسندر بيفنينكو، جندى قوى فى الحرس الوطني، ضابط مقاتل، تميز فى المعارك ضد المحتلين الروس، لا سيما فى معارك باخموت. لقد عينت بطل أوكرانيا أولكسندر بيفنينكو بصفته قائدا للحرس الوطنى الأوكراني".



وتمنى الرئيس الأوكراني، لقائد الحرس الوطنى الجديد تحرير جميع الأراضى الأوكرانية وعودة جميع الأوكرانيين والنصر المنشود.