اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يوليو 2023 02:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه.. محافظة قنا تعلن عن 78 فرصة عمل بإحدى الشركات

الأحد، 09 يوليو 2023 01:26 م
رواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه.. محافظة قنا تعلن عن 78 فرصة عمل بإحدى الشركات محافظ قنا
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن ديوان محافظة قنا عن عدد من الوظائف من خلال شركة بمنطقة قفط الصناعية، يصل عددها لـ 78 فرصة عمل.

وأوضح ديوان عام المحافظة، أن الشركة تحتاج إلى 60 عامل براتب 3 آلاف جنيه، و2 مهندس جودة من خريجي كلية العلوم براتب 5 آلاف جنيه، ومحاسب خريج تجارة إنجليزية أو يجيد اللغة الإنجليزية براتب 5 آلاف جنيه، 4 فني كهرباء براتب 6 آلاف جنيه، 4 فني ميكانيكا براتب 6 آلاف جنيه، 2 مهندس أو فني مراجل براتب 5 آلاف جنيه، 3 مهندسين بسترة خريجي كلية الزراعة براتب 10 آلاف جنيه، 2 مهندسين مركزات طماطم خريج كلية الزراعة براتب 10 آلاف جنيه.

 وأشار، إلى أن الأوراق المطلوبة صورة المؤهل، وصورة البطاقة، صورة الموقف من التجنيد، شهادة الخبرة، يتم تقديمها إلى مكتب تشغيل الشباب بدءًا من يوم الإثنين وحتى 16 يوليو.


وظائف بقنا

وظائف المدينة الصناعية

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة