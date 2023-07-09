رواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه.. محافظة قنا تعلن عن 78 فرصة عمل بإحدى الشركات

قنا صابر سعيد

أعلن ديوان محافظة قنا عن عدد من الوظائف من خلال شركة بمنطقة قفط الصناعية، يصل عددها لـ 78 فرصة عمل.

وأوضح ديوان عام المحافظة، أن الشركة تحتاج إلى 60 عامل براتب 3 آلاف جنيه، و2 مهندس جودة من خريجي كلية العلوم براتب 5 آلاف جنيه، ومحاسب خريج تجارة إنجليزية أو يجيد اللغة الإنجليزية براتب 5 آلاف جنيه، 4 فني كهرباء براتب 6 آلاف جنيه، 4 فني ميكانيكا براتب 6 آلاف جنيه، 2 مهندس أو فني مراجل براتب 5 آلاف جنيه، 3 مهندسين بسترة خريجي كلية الزراعة براتب 10 آلاف جنيه، 2 مهندسين مركزات طماطم خريج كلية الزراعة براتب 10 آلاف جنيه.

وأشار، إلى أن الأوراق المطلوبة صورة المؤهل، وصورة البطاقة، صورة الموقف من التجنيد، شهادة الخبرة، يتم تقديمها إلى مكتب تشغيل الشباب بدءًا من يوم الإثنين وحتى 16 يوليو.