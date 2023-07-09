رئيس مياه الدقهلية يناقش ترفيق مساكن الجلاء وشرق المنصورة

الدقهليه شريف الديب

حضر مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ؛ اجتماع بمقر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة اللواء المهندس إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وذلك لمناقشة توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكلًا من: مساكن الجلاء، ومساكن حي شرق المنصورة، ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وقد حضر الاجتماع عن محافظة الدقهلية كلًا من: اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والمهندسة شيماء صديق، مدير الإدارة العامة للمرافق والبنية التحتية، والمهندسة نهاد البلتاجي، مدير إدارة وحدة التنمية الحضارية وتطوير عواصم المحافظات، وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهم كلًا من: المهندس أشرف زكريا كساب، نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس قطاع المشروعات، المهندس فرج ذكي محمد عطية، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس طارق عبد اللطيف موسى، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات وجه بحري غرب، والمهندسة أميمة محمد متولي، رئيس الجهاز التنفيذي بمحافظة الدقهلية، والمهندسة داليا محمد السيد، مدير عام التصميمات الهيدروليكية، وممثلًا عن الشركة المهندس أحمد إبراهيم موسى، مدير إدارة التصميمات بالشركة.