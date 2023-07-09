رئيس باراجواى المنتخب يعلن عزمه زيارة تايوان ولقاء الرئيسة تساى إنج ون

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أعلن رئيس باراجواى المنتخب سانتياجو بينا اليوم الأحد عزمه زيارة تايوان هذا الإسبوع ولقاء الرئيسة تساى إنج ون، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقال بينا - حسبما نقلت قناة (تشانيل نيوز آشيا) فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إنه سيزور أبوظبى ثم يتوجه إلى تايوان للقاء الرئيسة تساى التى وصفها ب(الصديقة العظيمة)".



وأضاف بينا - فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "سنطور أجندة دولية مكثفة خلال الأيام المقبلة تحمل رسالة مفاداها أن باراجواى وشعبها مستعدان لأمور عظيمة".



وكان بينا المقرر أن يتولى منصبه فى 15 أغسطس المقبل قد تعهد خلال الحملة الانتخابية بالحفاظ على صداقة بلاده مع تايوان على الرغم من ضغوط القطاع الزراعى المحلى الذى يريد فتح أسواق صينية مربحة لفول الصويا ولحم البقر.



يشار إلى أن باراجواى هى آخر دولة فى أمريكا الجنوبية لها علاقات رسمية مع تايوان .. فقد فقدت الجزيرة - التى تقول الصين إنها ملك لها - الدعم من دول أمريكا اللاتينية الأخرى فى السنوات الأخيرة بما فى ذلك هندوراس التى أنهت هذا العام عقودا من العلاقات لصالح بكين.

وتقيم تايوان حاليا علاقات دبلوماسية رسمية مع 13 دولة فقط، معظمها من الدول الفقيرة والنامية فى أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبى والمحيط الهادئ.