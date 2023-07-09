رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد إقرار 3 تشريعات محفزة للاستثمار

كتبت - نورا فخرى

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة علي 3 مشروعات قوانين لتحفيز الاستثمار من جانب، وتنمية منطقة شرق بورسعيد من جانب آخر في مجموع موادهم، مع الدعوة إلي جلسة أخري ظهر غدا الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا.

ويعد مشروع القانون الأول الذي وافق عليه المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ويهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد

كما شهدت الجلسة الموافقة علي مشروعي قانوني بشأن منح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، ومنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.

وفي مستهل الجلسة، ألقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا أدان فيه ورفض بأشدِ العباراتِ والمعانىِ الاعتداءاتِ الإسرائيليةَ السافرةَ والمتكررةَ ضد المدنِ الفلسطينية.