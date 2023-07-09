جاء ذلك خلال استقبال "آل الشيخ" لرئيس مجلس النواب الأردني والوفد المرافق له، وذلك خلال وصوله لمطار الملك خالد الدولي في الرياض الأحد، مستهلًا الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيسًا لوفد مجلس النواب الأردني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وخلال الاستقبال، رحب رئيس مجلس الشورى السعودي، برئيس مجلس النواب الأردني والوفد المرافق له، متطلعًا إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى السعوي ومجلس النواب الأردني بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.