رئيس أوروجواى يحذر: إذا لم تمطر فلن تكون هناك مياه صالحة للشرب

كتبت ـ فاطمة شوقى

حذر رئيس أوروجواى لويس لاكال من موجة جفاف شديدة قائلا "إذا لم تمطر ، فستكون هناك فترة لا تكون فيها المياه صالحة للشرب"، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أوروجواى من جفاف غير مسبوق منذ عام 2020 وأصبح خطر نفاد مياه الشرب في مونتيفيديو وحولها أمرًا حقيقيًا بشكل مؤلم، وعلى بعد حوالي 570 كيلومترًا شمال مونتيفيديو.

وقدمت مونتيفيديو عدة شكاوى حول أزمة المياه ، وخاصة أن يبلغ عدد سكانها 200 نسمة ، وهى معرضة للخطر بسبب عدم وجود الصرف الصحى، لذلك تذهب المياه العادمة إلى البرك، والمصدر الرئيسى للمياه العذبة هو تحت الأرض ، بئر يتم ضخه عبر الأنابيب إلى خزان في المدرسة التي تغذي المدينة.

ومع ذلك، عانى الأطفال في القرية من القيء والإسهال وآلام المعدة والحمى في المدارس ، ومن بين الفحوصات المختلفة التي قرروا إجراؤها ، أرسلوا عينتين من المياه إلى مختبر بلدية سالتو ، القسم الذي تقع فيه البلدة، واستغرقت نتائج التحليلات 15 يومًا، واحتوت المياه التي خرجت من البئر وصنابير أوليفيرا على القولونيات البرازية والبكتيريا الأخرى التي جعلتها غير صالحة للاستهلاك البشري ، ربما بسبب التلوث من البرك.

وتعد أزمة المياه، التي تُعزى إلى آثار ظاهرة النينيا وغيرها من ظواهر الأرصاد الجوية ، حداثة بالنسبة لبلد برز في عام 2004 كأول بلد أعلن أن الوصول إلى هذا السائل حق أساسي من حقوق الإنسان.

ويضرب الجفاف المنطقة الحضرية في جنوب أوروجواى بشكل خاص ، والتي يتركز فيها أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة.

وانخفض تدفق سد باسو سيفيرينو، الذي يوفر المياه العذبة للمنطقة الحضرية ، إلى أدنى مستوياته التاريخية. وعلى الرغم من زيادة احتياطياتها بشكل طفيف مع بعض الأمطار هذا الأسبوع ، إلا أنها غطت 1.6 ٪ فقط من إجمالي السعة.

بينما بدأت الحكومة أعمال الطوارئ لتوسيع الاحتياطيات ، بدأت OSE ، الشركة الحكومية التي توفر مياه الشرب للسكان ، في أخذ المياه من مصب نهر ريو دي لا بلاتا وزيادة تركيز الكلوريد والصوديوم في خدمتها.

وتسبب هذا في الحصول على المياه التي حصل عليها العديد من سكان أوروجواى للاستهلاك للحصول على طعم مالح ولديها مستويات كلوريد وصوديوم لكل لتر أعلى بكثير من الحدود التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

أوصت وزارة الصحة العامة في أوروجواى النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة وفشل القلب وتليف الكبد في منطقة العاصمة بتجنب استهلاك مياه OSE.

في يونيو، أعلنت الحكومة "أزمة مياه" في منطقة العاصمة وأعلنت أن 500000 من ذوي الدخل المنخفض سيحصلون على إمدادات المياه المعبأة ، التي كان بيعها معفيًا من الضرائب وأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.