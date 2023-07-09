خليك واعى.. الحكومة تنفى صدور قرار بإلغاء منهج "اكتشف" للابتدائية (إنفوجراف)

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء منهج اكتشف "Discover" لتلاميذ الصفوف الابتدائية بداية من العام الدراسي 2023/2024، إذ تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.



الحكومة تنفى صدور قرار بإلغاء منهج اكتشف لطلاب الابتدائية

أكدت أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء منهج اكتشف "Discover" لتلاميذ الصفوف الابتدائية بداية من العام الدراسي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً أن منهج اكتشف "Discover" لتلاميذ الصفوف الابتدائية المقرر للعام الدراسي القادم2023/2024 كما هو دون أي تغيير أو اختلاف عن العام الدراسي السابق، مُشيرةً إلى أن منهج" Discover" يساعد على تنمية مهارات الإبداع والتواصل لدى التلميذ، حيث يعمل على دمج تخصصات مختلفة مثل العلوم والرياضيات والدراسات واللغة العربية في شكل موضوعات دراسية تتناول مجموعة من المعارف و المهارات والقضايا التي تساعد التلميذ على تحقيق نواتج التعلم، مُناشدةً أولياء الأمور والتلاميذ بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.